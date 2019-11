Rodrigo Lanza ha aparecido en el juicio por el 'crimen de los tirantes' con un cambio radical de imagen: afeitado, repeinado y con camisa, un look que nada que ver con su anterior atuendo, lleno de pircings y con una vestimenta diferente. Lanza ha querido comenzar su declaración pidiendo perdón.

"Lamento lo que ha pasado. Siento mucho que una persona haya muerto. Actué porque se me atacó. Lamento el dolor de la familia de Laínez, espero que puedan entender que sólo estaba defendiéndome, creí que iba a morir", ha testificado el acusado, según ha informado 'hoyaragon.es'.

La fiscalía le acusa de asesinar a Victor Laínez por motivos ideológicos. Asegura que Lanza, vinculado con movimientos antifascistas, mató a golpes a Laínez, simpatizante de la Falange Española. Ambos se encontraron en un bar de Zaragoza, discutieron y, a partir de ahí, las versiones sobre lo que pasó son totamelmente diferentes.

"Discute conmigo y me pregunta de dónde soy. Le digo que de Chile. Después me dijo: sudacas como tú en el fondo del mar, enterrados deberíais de estar". Esta fue la declaración de Lanza ante el juez el 13 de diciembre de 2017, días después de la muerte de Victor Laínez, y añadió: "Cuando iba saliendo escucho: 'Lleva una navaja'. Me giro veo al hombre con una navaja en la mano izquierda".

Una navaja que nunca se encontró. El hermano de la víctima, que ha hablado con los medios de comunicación, tampoco cree que la llevara. Así lo ha afirmado en el vídeo que puedes ver a continuación: "Ojalá llevara una navaja, le habría metido 20 puñaladas. Así yo iría a ver a mi hermano en la cárcel y la madre de este chico iría a ver a su hijo donde voy a ver yo a mi hermano, que es un agujero de donde nunca más saldrá".

El abogado de Lanza afirma que el joven actuó en defensa propia y bajo los efectos del alcohol, y por eso pide su absolución, una versión muy distinta a la que plantean la fiscalía y las acusaciones. Piden 25 años de cárcel por asesinato.

El órgano judicial cree que fue Lanza el que le provocó llamándole "fascista". Después, según su relato, le agredió por la espalda y siguió golpeándole hasta dejarlo inconsciente. La autopsia acompaña a la versión de la Fiscalía. Victor Laínez murió por un severo traumatismo.