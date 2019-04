El presunto asesino de Majadahonda niega haber comprado la picadora para descuartizar a su tía y a su inquilina

HA SEÑALADO QUE NO RECUERDA A SU TÍA NI A LA INQUILINA

El detenido ha señalado ante el juez que no recuerda a su tía ni a la inquilina y se ha declarado inocente de doble asesinato. Ha señalado que no ha cometido ningún delito y que no compró la picadora industrial, con la que habría descuartizado los cuerpos. Ha reconocido estar muy medicado debido a su enfermedad. Padece esquizofrenia paranoide.