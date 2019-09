El hermano de Ana Julia Quezada defiende a la acusada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz asegurando en un vídeo emitido en exclusiva por Espejo Público que "ella no es una criminal" y que si mató al niño, fue por accidente.

"Mi hermana no daba para eso. Si ella lo hizo fue sin querer. Porque mi hermana no es criminal, si ella hubiera sido criminal, yo hubiera sido un asesino que soy mayor que ella", afirma el hombre, quien añade que Ana Julia "no tiene valor para matar una gallina".

Además, manda un mensaje al juez: "Yo sé quién es Ana Julia, no es una criminal, es una muchacha humilde que cayó en el hoyo". El hermano entiende que el juicio se está cumpliendo la ley y confía en que los españoles van a ayudarla porque "son buenos por naturaleza".

Sus palabras son muy distintas a las de otros familiares, como su propia hija, quien se sintió "utilizada" por su madre cuando supo que mató a Gabriel, puesto que acompañó a Ana Julia en el operativo de búsqueda. En sus declaraciones en el juicio, afirmó que no quería hablar ni ver a su madre.

Por su parte, la madre del pequeño Gabriel también fue dura con Ana Julia Quezada pidiendo que retiraran el biombo para poder verla y decirla: "Eres muy mala, rematadamente mala".