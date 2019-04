El fuerte temporal impide el traslado de la plataforma que apareció en la costa de Benalmádena

La empresa responsable, Ferrovial, informa que el reflote de la plataforma encallada en la costa de Benalmádena depende de las condiciones meteorológicas, porque necesitan que el mar esté en calma y no haya viento ni oleaje, algo que no está ocurriendo. Salvamento marítimo tiene que ponerse de acuerdo con la empresa para fijar ese reflote, que será después del fin de semana.

Además, informan de que no hay riesgo, porque la plataforma está encallada y no tiene combustible porque no tiene un motor interno que lo necesite y no hay peligro. El plan de traslado se puso en marcha porque manejaban unas previsiones meteorológicas más favorables y fue en mitad del viaje, ya en alta mar, cuando el temporal empeoró.