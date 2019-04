El compañero de celda del asesino del crimen de la maleta asegura que padecía trastorno bipolar: "Estaba enfermo, no había maldad"

Pierre Danilo Larancuent, el conocido como asesino de la maleta, y Ricard Nilsson, condenado a cadena perpetua por triple asesinato, se conocieron en una prisión de Suecia. Juntos escribieron tres novelas negras.

LaSexta Noticias ha conseguido hablar con Nilsson. Desde prisión, intenta justificar el crimen de su compañero de celda: "Él tenía un trastorno bipolar que explicaría por qué todo salió mal. Mis condolencias a los afectados, pero es importante recordar que mi amigo estaba enfermo cuando cometió el crimen, no había maldad detrás".

El doble crimen de Pierre Danilo es ya noticia también en Suecia, su país de origen. En Valencia, se ha llenado de flores la peluquería de Albert, la víctima de Pierre Danilo que apareció descuartizada en una maleta. Su amiga Pepa fue la última que habló con él y la que alertó a la Policía el lunes por la mañana. "Le empecé a buscar a todos sitios y fui a la Policía", recuerda.

Asunción también habló con él el domingo y tampoco notó nada sospechoso: "Me contó que estaba en la playa y que el lunes nos veíamos, pero cuando ese día le llamé no me lo cogió". Este jueves se ha celebrado su funeral en Xeraco, Valencia. Mientras la Policía continúa investigando el motivo del crimen, su familia asegura que Pierre Danilo y Albert no se conocían de nada.