El colectivo trans pide que se cumpla la ley y se cambien de nombre las tarjetas sanitarias de Madrid: "Lo paso mal cuando me llaman con mi antiguo nombre"

Para Bastian ir al médico tiene un problema añadido y apunta a que cuando sale la enfermera la gente se le queda mirando porque dice un nombre que no es el suyo. Por eso, se siente impotente: "No están viendo quien soy de verdad, si yo digo que soy un chico porque soy un chico y me están tratando en femenino y con un nombre que no es el mío..."

Como él, muchas personas transexuales en Madrid exigen que se cumpla la ley y que puedan tener una tarjeta sanitaria con su nombre sentido. "Yo lo paso mal cuando me llaman por mi antiguo nombre, no me gusta, no soy yo y no es mi nombre, yo me llamo Diana", apunta una paciente.

Cruz tiene que acompañar siempre a su hijo al centro de salud: "Cuando le llaman por su nombre registral yo correspondo con el aspecto que puede dar ese nombre, entonces nadie se pregunta si soy yo o él".

Desde la Consejería apuntan a que el retraso se debe a cuestiones técnicas y de seguridad informática y creen que a partir de octubre comenzarán a llegar las tarjetas. En Comunidades como la valenciana aprobaron la ley de transexualidad hace tan solo un año y desde entonces "en cualquier centro de salud lo pides y te lo cambian".

El colectivo transexual pide que de una vez por todas se cumplan sus derechos.