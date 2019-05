El hombre que degolló a su exmujer ante su hija envió un mensaje a su pareja tras el crimen: "Te quería a ti y la he matado"

El acusado de degollar a su expareja en presencia de las hijas de ambos ha alegado poca preparación para evitar responder a las preguntas de ninguna de las partes durante el juicio, en el que la Fiscalía pide para él 26 años de prisión.

Sin embargo, el fiscal ha relatado cómo Jonathan acuchilló a Mónica Berlanas el 6 de octubre de 2016, en la casa que ambos habían compartido en Arévalo (Ávila), delante de su hija de tres años y mientras su otra hija, de un año, dormía.

Por entonces, estaban separándose y Mónica había comenzado una relación con otra persona. Ya no vivían juntos, pero él cometió el crimen durante una visita a las niñas.

Tras matarla, envió un mensaje a la nueva pareja de la víctima, en el que le decía: "Mira, Mónica te quería a ti, pero no me he podido aguantar y la he matado".

Los familiares de la joven, de 32 años, se han congregado a las puertas de los juzgados, donde se ha reunido un centenar de personas para pedir justicia.

Además de la pena de 26 años de cárcel por los delitos de asesinato y lesiones, la Fiscalía pide para el acusado 39 años sin poder acercarse a sus hijas ni a sus familiares. Entretanto, se encuentra en prisión provisional, mientras las pequeñas reciben ayuda psicológica.