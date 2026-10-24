Guardans, sobre la violencia en las calles de Barcelona: "El saqueo es inédito, el caldo de cultivo de Francia no es el de España"

En sus palabras en laSexta Xplica, habla de un "efecto transfronterizo" y lanza un mensaje al Gobierno: "Ha de tener cuidado".

Ignasi Guardans ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de las protestas en Barcelona. Del caos en las calles de la Ciudad Condal, en las que se han producido disturbios y saqueos a comercios y que han dejado imágenes, tal y como ha expuesto en el programa de José Yélamo, "preocupantes".

"Esto de Barcelona me parece bastante inédito. Sí hay precedentes de destrucción y de esa sensación de nihilismo, pero yo no recuerdo lo del saqueo", ha dicho.

Y habla de lo que está pasando en Francia: "Hay un efecto contagio transfronterizo entre lo que se ve en la televisión. El caldo de cultivo de Francia no es el de España, por muchos problemas que tengamos aquí".

"Creo que hay quien está tratando de aprovechar todo eso", ha afirmado, a la par que avisa al Gobierno: "Ha de tener cuidado".

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