EEUU veta la entrada al país a un alumno de 14 años elegido para representar a Madrid en la ONU por ser iraní

Los detalles Kian había sido elegido uno de los 10 alumnos con mejor expediente de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su sueño de ir a la ONU se ve frustrado después de que EEUU le haya denegado el visado.

Kian es un alumno con un currículum académico brillante. Con tan solo 14 años, se ha convertido en uno de los 10 alumnos con mejor expediente de la Comunidad de Madrid. Un hecho con el que había logrado alcanzar uno de sus sueños: ir a la ONU.

Sin embargo, este es un sueño que no podrá hacer realidad debido a que Estados Unidos le ha denegado el visado por ser iraní. Kian tenía hasta el arranque del discurso que iba a pronunciar en el atril de la Asamblea General de la ONU ya preparado, pero finalmente no podrá darlo desde allí.

Para dar su discurso solo le faltaba un detalle: el visado. El 30 de marzo fue con su documentación a la embajada de Estados Unidos y le dijeron que no podía ir porque tiene pasaporte iraní.

Un hecho que hace que la Ley de Inmigración y Nacionalidad considere a este adolescente de 14 años una amenaza para la seguridad nacional.

Nasim, su madre, no podía creerlo. "Un niño de 14 años viajando con un grupo de estudiantes no puede ser una amenaza para un país tan poderoso", ha lamentado.

Por el esfuerzo que le ha dedicado para ser uno de los 10 estudiantes elegidos de 160 institutos, el 24 de abril tendría que representar a Madrid en un programa de la ONU para fomentar el debate y la solución dialogada de conflictos entre naciones junto a más jóvenes brillantes como él.

Kian y su familia ya no cuentan con que eso vaya a suceder, a pesar de que su presencia en Estados Unidos sería la mejor demostración de que el programa de mediación de conflictos funciona.

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