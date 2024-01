El 'Ecodiseño' es uno de los pilares de la economía circular de la que forma parte el reciclaje y que tiene como objetivo salvar el planeta. En los dos últimos años, las más de 2.000 empresas españolas que forman parte de 'Ecoembes' han ahorrado 62.500 toneladas de materias primas, así como la emisión a la atmósfera de casi un millón de toneladas de C02.

Un ejemplo de 'ecodiseño' son aquellos briks de leche que ahora tienen su tapón anclado al resto del recipiente para evitar que termine donde no debe. Joel Llovera, miembro del grupo Lactalis Iberia, señala al respecto que "al estar el tapón atado al brik, no se pierde en la naturaleza, se recicla mucho mejor y no termina en los océanos".

Otro detalle es que el brik está fabricado con plástico vegetal, por lo que su huella de carbono es mucho menor. Y, además, las pajitas para beber también han sido sustituidas: "Hemos sustituido 180 millones de pajitas de plástico por pajitas de papel", indica Llovera.

Sin embargo, cabe destacar que es un papel que igualmente seguiremos reciclando, al igual que haremos con el brik de leche. Otro ejemplo que muestra el trabajador del grupo Lactalis Iberia es el de un queso cuyo "film ahora es 100% reciclable". "Nuestro propósito es que en 2025 todos nuestros embalajes sean 100% reciclables", destaca.

El sector alimentario acapara más de la mitad de los cambios implantados para hacer que sus envases sean más sostenibles, y el11% de las medidas están destinadas a favorecer la compra a granel, con el objetivo de conseguir residuos cero para el medioambiente.