Drogada, violada y grabada por su exmarido en paradero desconocido: Tamara vive con miedo a que la historia se repita

¿Qué ha dicho? "Rota no destrozada, no, lo siguiente. Yo creo que era una persona super sociable y ahora me cuesta hasta levantarme de la cama", cuenta esta víctima de violencia machista que pide una orden internacional de búsqueda y captura para su exmarido.

Esta es la terrible historia de Tamara. Su exmarido la drogó y la violó mientras la grababa. Ahora, teme que esté haciendo lo mismo con otras mujeres, porque se fugó hace dos años de Galicia, justo antes de ser detenido. Por eso, Tamara pide una orden internacional de búsqueda y captura para su exmarido.

"Rota no destrozada, no, lo siguiente. Yo creo que era una persona super sociable y ahora me cuesta hasta levantarme de la cama", cuenta a laSexta esta víctima de violencia machista. Porque la vida de Tamara cambió después de que le llegase una carta del juzgado. En ellas aparecía Tamara, tumbada en la cama. Pero ella no era capaz de recordar ese momento.

"Me encuentro fotos mías, ¿sabes?, una mujer muerta en una cama, pues tal cual", recuerda todavía con pavor. El que había sido su marido durante ocho años la había drogado, violado y fotografiado.

La manipulación era tal, que hasta la convenció de que él no había hecho nada raro. Así lo ha explicado la víctima. "De estar en la sala y en la cocina y decirle, jolines, ¿pero yo cuándo volví a la cama? Y el decirme: 'No, es que te quedaste dormida y te traje yo'. Y claro, ahora lo entiendo".

"O me echaba algo en la bebida, o no lo entiendo". Esa es una de las claves, que Tamara estaba bajo los efectos de la droga y por ello, ni era consciente ni es capaz de revivir ese momento. "Es que no me acuerdo de nada de nada".

Pero la Policía encontró las fotografías tras descubrir que el hombre tenía también archivos de pornografía infantil. Sin olvidar que guardaba material de otras mujeres. "No era solo yo, estaba su exmujer y a las otras no las conozco, pero había más", asegura Tamara.

Y en esta idea reside ahora el mayor miedo de esta mujer. "Si lo ha hecho hasta ahora, lo seguirá haciendo y no me gustaría ver a más mujeres que estén pasando por lo mismo que estoy pasando yo".

El hombre en cuestión es italiano y, desde hace dos años que se abrió la causa judicial contra él, está en paradero desconocido. "Avisé de que se iba a marchar, es que yo lo avisé y lo han dejado. Él siguió trabajando hasta que se fugó, y es que se podría haber evitado todo esto", ha criticado Tamara. Es más, sigue haciéndose una pregunta: "¿Cómo es posible que no lo busquen fuera de España?"

La justicia ha rechazado activar una orden de búsqueda internacional y el juicio contra él ha quedado paralizado. Mientras tanto, Tamara sigue sufriendo. "Me levanto llorando, me acuesto llorando, me tomo las pastillas hasta para acordarme de comer", lamenta.

No es capaz de volver a recuperar su rutina y su vida es más bien una "pesadilla que no acaba". Sobre todo, porque todavía hay una incógnita: si su exmarido hizo lo mismo con su hija. "Me queda esa duda, si tocó a mi hija o la drogó como a mí".

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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