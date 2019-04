Dos personas fallecidas tras registrarse un brote de gastroenteritis en una residencia de ancianos en Alicante

El médico de una residencia de mayores, en Guardamar del Segura, Alicante, alertó a los equipos de emergencia de que tenían un brote de gastroenteritis. Dos mujeres, de 75 y 85 años, ya habían muerto y otra veintena de personas estaban afectadas. Cinco de ellas, las que se encontraban en peor estado, fueron trasladadas al Hospital de Torrevieja.

El alcalde de la localidad ha querido transmitir calma. Asegura que se trata de un centro con todas las garantías. "Mandar ese mensaje de tranquilidad. En el municipio nos consta que es una empresa de total garantía y que se vuelca con la atención a los pacientes", ha afirmado José Luis Sáez, alcalde de Guardamar del Segura.

Se investiga ahora el origen de este brote de gastroenteritis. Podría deberse a una intoxicación alimentaria o a un proceso vírico. "Mi madre está bien. No me han dado ninguna explicación. Me han dicho que no saben si es una gastroenteritis que suele haber, pero que la cosa está estable", cuenta la familiar de una de los pacientes del centro afectado.

Los cinco ancianos más graves continúan en observación en el hospital. El resto evoluciona favorablemente en la propia residencia.