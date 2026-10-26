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Altercados en la ciudad condal

El aviso de Guillermo Infantes sobre el riesgo de que se repitan los disturbios en Barcelona: "Se está moviendo a través de muchísimos canales"

El periodista de 'Newtral.es' explica que los altercados de la ciudad condal se movieron a través de canales de TikTok "creados entre el 18 y el 19 de octubre" y que hay centenares de cuentas instigando a repetirlo en las próximas semanas.

MVT INFANTES
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El pasado sábado, una concentración de jóvenes en Barcelona acabó en disturbios, saqueos, destrozos y quema de mobiliario urbano. En total se produjeron más de un centenar de detenciones, siendo más de la mitad de los arrestados menores de edad.

Por el momento, las autoridades desconocen quién está detrás de este episodio. Al respecto, Guillermo Infantes, periodista de 'Newtral.es', asegura que, tras monitorizar grupos en redes sociales, los disturbios se movieron, principalmente, a través de canales de TikTok "creados entre el 18 y el 19 de octubre". "Unos son grupos organizados efectivamente y que saben cómo jalear y otros son comunidades probablemente", detalla.

"Nosotros ya estábamos contando el viernes que junto a las convocatorias de manifestación había llamamientos expresos a saquear grandes superficies y comercios", añade el periodista en Más Vale Tarde.

Infantes también explica que lo vivido en Barcelona también estaba planeado para replicarse en otras grandes ciudades, como Madrid y Zaragoza: "Habían quedado en Gran Vía y Sol", expone. No obstante, en esos casos finalmente los disturbios no llegaron a materializarse.

No obstante, alerta de que este episodio podría no haber concluido este fin de semana, puesto que es posible que haya nuevos intentos de generar altercados próximamente. "Se está moviendo a través de muchísimos canales", avisa Guillermo Infantes en Más Vale Tarde para concluir.

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