De humillado a héroe: sufre la broma de un youtuber y la solidaridad de miles de personas le cambia la vida

Los detalles El youtuber le hizo creer que le había robado dinero al activar un falso sonido de Apple Pay. La reacción del empleado, que contó que apenas podía llegar a fin de mes, desató una ola de solidaridad que ya supera los 400.000 dólares.

Un youtuber ha generado controversia en redes sociales tras gastar una broma a un empleado de un supermercado en Michigan, simulando robarle dinero mediante un sonido de Apple Pay. El trabajador, inicialmente sonriente, se mostró desconcertado y molesto al descubrir que estaba siendo grabado, especialmente al saber que debía haber terminado su jornada una hora antes y tenía hijos esperándolo en casa. La difusión del vídeo provocó una reacción opuesta a la esperada por el creador de contenido, ya que usuarios organizaron una recaudación en GoFundMe, logrando reunir 62.000 euros para el empleado. La cuenta del youtuber fue desactivada y parte de su contenido eliminado.

Un youtuber ha desatado una oleada de críticas en redes sociales tras gastar una broma a un empleado de un supermercado en Michigan, Estados Unidos. El creador de contenido se acerca al trabajador, le pregunta la hora y, cuando este saca su teléfono, activa un sonido que imita el de Apple Pay para hacerle creer que acaba de robarle dinero de su cuenta.

"Acabo de quitarte 10 dólares", le dice el youtuber. El empleado, que inicialmente responde con una sonrisa, se queda desconcertado y termina perdiendo la paciencia al descubrir que está siendo grabado. "No estoy de humor para esta basura ahora mismo", protesta, antes de amenazar con denunciarlo. El creador continúa burlándose de él al salir: "Gracias por los 20 dólares, hombre, se agradece".

El enfado del trabajador aumenta cuando explica que debería haber terminado su jornada una hora antes y que tiene hijos esperándolo en casa. "Tengo hijos en casa que se han ido a la cama sin mí. Hace una hora que tendría que estar en casa y sigo aquí, trabajando", lamenta.

La difusión del vídeo ha provocado una reacción muy distinta a la que posiblemente buscaba el creador de contenido.

Tal y como ha compartido Ceciarmy, las imágenes se han viralizado en Estados Unidos y numerosos usuarios han decidido organizarse para ayudar económicamente al trabajador a través de la plataforma GoFundMe.

La campaña de recaudación ha conseguido reunir alrededor de 62.000 euros, según la cifra difundida. Por su parte, la cuenta del youtuber ha sido desactivada y ha eliminado parte de su contenido.

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