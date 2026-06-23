El director de Comunicación de Moeve explica el incendio en la torre: "Se ha producido en una zona de equipamiento técnico"

Enrique Rodríguez ha apuntado que "había tres personas en un refugio de seguridad que existe en la torre, pero ya han bajado y está todo el mundo".

Una de las cuatro torres de Madrid ha sido desalojada este miércoles a causa de un incendio, que ha provocado una gran columna de humo que sale de una de las plantas del edificio. Se trata concretamente de la Torre Foster, también conocida como Torre Moeve. De momento no han trascendido las causas del suceso. Emergencias ha confirmado a laSexta que el incendio está "controlado", aunque siguen trabajando.

En 18 minutos han sido desalojadas unas 2.000 personas y ya no queda nadie dentro. Enrique Rodríguez, director de Comunicación de Moeve, se encontraba en el interior de la torre y ha explicado en Más Vale Tarde que sobre las 17:00 ha comenzado a sonar la megafonía del edificio informando de que no se trataba de un simulacro y pidiendo a todos la evacuación.

"Como ya tenemos mucha costumbre de hacer simulacros, pues hemos bajado de manera ordenada. Yo estaba en la planta 31 y he bajado sin retenciones prácticamente. En la zona de la 23-24 sí que hemos notado un olor a humo, pero no hemos visto ni llamas ni nada", ha contado Rodríguez.

Preguntado por el origen o si han escuchado alguna explosión, ha respondido que él no ha escuchado nada. "El origen lo están investigando. Lo que nos han trasladado es que se ha producido en una zona de equipamiento técnico que está entre la planta 23 y la planta 24 y me imagino que ahora estarán haciendo las oportunas investigaciones para conocer el origen del suceso", ha agregado.

En un primer momento se habló de tres personas desaparecidas, pero el director de Comunicación de Moeve ha apuntado que "había tres personas en un refugio de seguridad que existe en la torre, pero ya han bajado y está todo el mundo. Ya se ha desalojado toda la torre". Sobre si hay algún herido, ha asegurado que "no" y que están "todos bien". Asimismo, ha aprovechado para agradecer a la Policía y a los Bomberos "por su rápida actuación".

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