"Dijo que me iba a matar": desterrado de dos pueblos por violento y acumular más de 80 denuncias por amenazas y agresiones

Con una orden de destierro. Así ha acabado el 'joker' de Campillos, un hombre que acumula más de 80 denuncias por amenazas y agresiones, muchas de ellas contra su exmujer. Esta sentencia, que le impide vivir en los municipios malagueños de Campillos y Sierra de Yeguas, llega después de que haya quebrantado hasta en tres ocasiones las órdenes de alejamiento que pesaban sobre él.

Sus vecinos sentirán un gran alivio, ya que se había convertido en un auténtico peligro público, llegando a subirse al capó de varios coches, insultando a quienes pasaban por la calle e incluso amenazando a la policía.

"Va quemando cosas haciendo trastadas por el pueblo, la noche del apagón incendió todos los contenedores", relata un vecino de Campillos. En total, tiene cinco causas abiertas por amenazas y agresiones.

Pero si hay alguien que ha sufrido su violencia es Mónica, su exmujer. Se divorciaron el pasado mes de septiembre y, desde entonces, este hombre ha convertido su vida en un auténtico infierno. "Me rompió los cristales de la casa, y me dijo que me iba a matar a mí y a mis hijos", asegura.

Y pese a que pesan sobre él más de 80 denuncias, ni siquiera el riesgo de acabar en prisión le hace contenerse. "Para él no hay leyes, sigue haciendo lo que le da la gana", explica su expareja.

Por ello, ante su reincidencia y las decenas de causas que tiene abiertas con diferentes vecinos, la jueza ha optado por prohibirle tanto residir como visitar las dos localidades, por lo que el simple hecho de que alguien se lo cruce por la calle será motivo para que acabe detenido.