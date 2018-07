El día que todo México acompañó a un hombre que velaba en soledad a su difunta esposa

Todo empezó cuando una usuaria de Facebook publicó una foto en la que se veía a Ramón Cibrián y a su hijo, de 33 años y con diversidad funcional, guardando luto junto al féretro de su mujer. A la imagen le acompañaba el siguiente texto: "Don Ramón no tiene a nadie, ni dinero. Así que no tiene ni café, ni pan ni una flor. Me da tristeza".

La fotografía, tomada en Saltillo, capital de Coahuila de Zaragoza, no tardó en ser compartida miles de veces en redes sociales, lo que originó una ola de solidaridad en Internet con Ramón y su hijo. Según cuenta el diario 'La Mañana', un gran número de usuarios quiso expresar a través de Twitter y Facebook su pésame y ánimo a la familia.

Pero las muestras de cariño no se quedaron ahí. Decenas de personas que vivían en los alrededores se acercaron al lugar donde Ramón estaba velando el féretro para mostrarle su apoyo y solidaridad. Pero no fue el único acto de bondad y ánimo que tuvieron los mexicanos con el viudo.

A la misa, celebrada poco después de que la imagen fuera tomada, se acercaron centenares de personas que, ante la sorpresa de Ramón y su hijo, acompañaron a ambos en la despedida de María Asunción. Todo para que el hombre que una foto mostró sumergido en la soledad y la tristeza por la muerte de su mujer sintiese el calor de México para sobrellevar mejor la pérdida.