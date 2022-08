El trabajo, la familia, la casa... el frenético ritmo es el día a día de muchos y puede llegar a genera ansiedad. Por eso, de vez en cuando es necesario parar, especialmente este año, en el que las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis económica han provocado ansiedad a muchos españoles.

"Es una situación que compromete nuestra salud y la de nuestros seres queridos y nos genera incertidumbre, preocupaciones, miedos y aprensión", explica Joselin Miranda, psicóloga en Center Psicología.

¿Qué podemos hacer para relajarnos?

Muchas cosas como ejercicio, aire libre y como no, descanso. Las vacaciones reducen el estrés, algo que se traduce en una mejor salud cardiovascular. Aquellos que no se las cogen cada año tienen un 30% más de probabilidad de sufrir enfermedades del corazón.

El uso excesivo del móvil, perjudicial

En la ansiedad también influye el aumento del uso del móvil: cuatro horas de media al día. Con él siempre están presentes las notificaciones, que no ayudan a desconectar. Por eso, hay quien recomienda de vez en cuando apagar y tener un día analógico.

"Para aquellos que no puedan permitirse esta desconexión, y para todos en general, es importante cuidar la higiene del sueño y evitar en la medida de lo posible las pantallas antes de ir a dormir", añade Miranda.

Otra opción es dejarse llevar por la música y el yoga. "Tiene muchísimos beneficios: mejora la fuerza, la flexibilidad, el sistema cardiovascular y también ayuda a la mente haciendo disminuir los niveles de ansiedad y estrés", asegura Bernardino Machado, profesor de yoga en Zentro Urban Yoga.

Una práctica cada vez más demandada, al igual que la meditación. "Todos los días tenemos muchísimos pensamientos y cuando nos sentamos en silencio y concentrados en un punto vamos a alcanzar una relajación profunda", defiende Palani Subramaniam, profesor de yoga en Barquillo Hot Yoga.

Problemas y tensiones a un lado y respirar profundo para alcanzar esa relajación que tanto hace falta a todos.