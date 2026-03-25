Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una joven en un baño portátil en Valencia

Los detalles Gracias a las cámaras de seguridad, los agentes de la Policía Nacional ha conseguido detener al presunto autor de los hechos que el pasado día 22 de marzo salió huyendo tras la agresión en un baño portátil de la zona de ocio de la Marina de Valencia.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven cerca del Puerto de Valencia. La agresión ocurrió tras conocerse en una discoteca y dirigirse a un baño portátil donde el agresor cometió el acto. La víctima denunció el incidente esa misma noche, lo que permitió a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) identificar al sospechoso, quien fue detenido tres días después gracias a las cámaras de seguridad. El detenido, que niega los hechos, pasará a disposición judicial. Se recuerda que el 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista las 24 horas.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agredir sexualmente a una joven cerca del Puerto de Valencia. Se conocieron en una discoteca y, al salir, aprovechó que pasaban junto a un baño portátil para encerrarla allí y cometer la agresión. La víctima denunció la agresión esa misma noche.

Tres días después y gracias a las cámaras de seguridad, los agentes han conseguido detener al presunto autor de los hechos que el pasado, domingo, 22 de marzo, salió huyendo tras la agresión en un baño portátil de la zona de ocio de la Marina de Valencia. El detenido pasará mañana a disposición judicial tras su detención.

Según informa 'Las Provincias', la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) identificó al presunto violador poco después de que ocurrieran los hechos y lo ha detenido sobre las 12 horas de este miércoles.

Igualmente, según este medio, los investigadores identificaron al presunto agresor, porque la víctima realizó una llamada con el teléfono móvil del sospechoso, que niega los hechos y asegura que las relaciones sexuales fueron consentidas.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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