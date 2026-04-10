Detienen a un hombre acusado de estafar a jóvenes futbolistas sudamericanos con la promesa de jugar en la élite de España

¿Qué ha pasado? La Policía Nacional tiene constancia de al menos seis víctimas a las que el arrestado cobraba cantidades que llegaban a los 3.000 euros. Una vez en el país, quedaban en situación de desamparo y, en algunos casos, durmiendo en la vía pública.

La Policía Nacional detuvo en Madrid a un hombre acusado de favorecer la inmigración ilegal, falsedad documental y estafa. Engañaba a jóvenes futbolistas sudamericanos prometiéndoles jugar en la élite del fútbol español a cambio de hasta 3.000 euros. Les ofrecía viajar a España y obtener documentación, pero solo accedían a pruebas en equipos de categorías inferiores sin obtener licencias federativas, quedando desamparados. La investigación comenzó tras la denuncia de testigos sobre una trama fraudulenta. Se identificaron al menos seis víctimas, quienes solicitaron préstamos para pagar al detenido, agravando su situación económica.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Madrid acusado de los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental y estafa. Todo, en el marco de una investigación sobre una trama en la que engañaba a jóvenes jugadores sudamericanos prometiéndoles que iban a jugar en la élite del fútbol español, a cambio de pagos que podían llegar a los 3.000 euros.

El detenido ofrecía a los futbolistas la opción de viajar a España, obtener la documentación necesaria y jugar en alguno de los clubes más prestigiosos. Sin embargo, ya en el país, tan solo accedían a pruebas en equipos de categorías inferiores y, después de no poder obtener las licencias federativas necesarias, se quedaban desamparados y sin recursos económicos.

La investigación se inició después de recibir información de dos testigos, que pusieron en conocimiento de la Policía unos hechos relacionados con una posible trama de captación fraudulenta de jóvenes jugadores para fichar por algunos equipos profesionales. Las víctimas expresaron que, en su país de origen, supieron por su entorno deportivo de alguien que ofrecía opciones para llegar a España y jugar en la élite.

Tras esa primera aproximación, el detenido contactó de manera directa con los perjudicados. Les aseguró que disponía de contactos en clubes españoles y que podía facilitarles tanto su fichaje como la documentación para permanecer en España.

Les ofrecía una supuesta oportunidad única para desarrollar sus carreras profesionales en el fútbol, asegurando que podrían ganar mucho dinero. Por todo ello les cobraba una serie de cantidades que podían ascender hasta los 3.000 euros para cubrir gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención durante tres meses, además de las gestiones para su incorporación a estos clubes.

Los "compromisos de invitación"

El detenido facilitaba a las víctimas unos documentos denominados "compromisos de invitación", presuntamente emitidos por diferente clubes de la geografía española en los que se indicaba su incorporación al primer equipo durante tres meses. Ahí costaba que serían los equipos los que asumirían los gastos de su estancia.

Sin embargo, una vez avanzó la investigación policial y tras tomar declaración a los presidentes y a los directores deportivos de esos equipos, se confirmó que todos esos documentos eran falsos.

Cuando las víctimas aceptaban la oferta, el detenido les facilitaba los billetes de avión para viajar a España. Les indicó que debían indicar en los controles fronterizos que su viaje era por motivos deportivos y aportar además documentos junto con pruebas gráficas de su actividad como futbolistas.

Ya en España, el detenido recogía las víctimas en Madrid y les hacía firmar unos supuestos contratos de representación, en los que se reservaba el 10% de futuras ganancias si lograban un contrato profesional. Desde ahí, se les trasladaba a clubes de categorías inferiores para realizar pruebas deportivas.

En algunos casos se les daba alojamiento y manutención temporal, pero una vez acabadas las pruebas y al no poder tramitarse las licencias federativas se les obligaba a abandonar las instalaciones.

En ese momento, el detenido trasladaba a los perjudicados a alojamientos temporales, generalmente hostales, tras los que se desentendía de manera completa de ellos. Quedaban en situación de desamparo, sin recursos ni apoyo, llegando a dormir incluso en la vía pública.

Las víctimas, en su mayoría con escasos recursos económicos, llegaron a solicitar préstamos en sus países de origen para poder pagar las cantidades que el detenido exigía, algo que agravó el perjuicio económico sufrido.

En la investigación, se identificaron al menos seis víctimas que denunciaron hechos similares. Además, se tuvo conocimiento de la captación de futbolistas en otros países europeos, como Italia, mediante el mismo procedimiento.

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