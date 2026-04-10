Intervienen 5.000 kilos de cocaína, el mayor alijo introducido por la costa de Huelva

Los detalles La droga fue introducida en la provincia de Huelva mediante embarcaciones de alta velocidad y trasladada a dos 'guarderías' situadas en Gibraleón (Huelva) y Utrera (Sevilla).

La policía ha desmantelado una red criminal en Huelva, interceptando el mayor alijo de cocaína en la costa onubense: cinco toneladas valoradas en más de 130 millones de euros. La droga, destinada a los Países Bajos, fue introducida por embarcaciones rápidas y almacenada en Gibraleón y Utrera. En la operación, se detuvo a diez personas y se incautaron armas de guerra, vehículos, teléfonos y dinero. Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. La red, altamente organizada, operaba con sofisticadas medidas de seguridad para su distribución internacional.

Un total de 5.000 kilos conforman el mayor alijo de cocaína introducido por la costa de Huelva que ha sido intervenido por los cuerpos de seguridad del Estado, una operación que se ha saldado con diez detenidos y la intervención de armas de guerra.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Huelva, el responsable de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, Alberto Morales, ha explicado que la droga fue introducida en la provincia de Huelva mediante embarcaciones de alta velocidad y trasladada a dos 'guarderías' situadas en Gibraleón (Huelva) y Utrera (Sevilla).

El destino de la sustancia intervenida era los Países Bajos y la droga hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de más de 130 millones de euros.

Los agentes localizaron cinco armas de guerra utilizadas para custodiar la mercancía, una pistola, vehículos, móviles y dinero. Tras su paso a disposición judicial, los diez detenidos en esta operación ingresaron en prisión.

Fue el pasado 13 de marzo cuando varias personas introdujeron un cargamento de, aproximadamente, cinco toneladas de cocaína a través de las costas de Huelva. Posteriormente, la droga fue trasladada por carretera hasta la localidad de Gibraleón, donde se organizó su almacenamiento y distribución.

A la mañana siguiente, los agentes detectaron el inicio del reparto del estupefaciente. Una primera furgoneta trasladó parte del alijo hasta una vivienda en Utrera (Sevilla). Poco después, otra cargada con 35 fardos fue interceptada, procediendo a la detención de su conductor y de otros dos individuos que realizaban labores de contravigilancia desde un turismo para detectar cualquier presencia policial.

Para asegurar la mercancía, portaban un arma larga de guerra, una pistola, abundante munición y un inhibidor de frecuencia, lo que evidenciaba un alto grado de organización y peligrosidad del entramado criminal.

Una red perfectamente estructurada

Los agentes realizaron dos registros en las viviendas utilizadas como guarderías para almacenar y custodiar el estupefaciente. En la de Gibraleón -Huelva-, los agentes intervinieron diversos fardos de cocaína con un peso de más de 3.500 kilogramos.

Además, se incautaron cuatro fusiles de asalto tipo Kalashnikov, dinero en efectivo y una furgoneta sustraída con placas dobladas. Los encargados de custodiar la droga intentaron huir, siendo finalmente detenidas cinco personas, entre las que se encontraba el propietario del inmueble.

En Utrera, se incautaron 400 kilogramos de cocaína y también dinero en efectivo, logrando el arresto de dos personas más vinculadas a la organización

Los detenidos están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículo.

Además de las cinco toneladas de cocaína, se han incautado cinco armas de guerra -cuatro kalashnikov y un arma larga-, una pistola, cinco vehículos, 17 teléfonos y más de 5.000 euros en efectivo.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una red perfectamente estructurada, con funciones diferenciadas y capacidad logística para introducir grandes cantidades de droga en territorio nacional, almacenarla y distribuirla bajo fuertes medidas de seguridad para su posterior distribución a nivel internacional.

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