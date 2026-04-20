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En Mairena del Aljarafe

Detienen en un control en Sevilla a un hombre buscado por dos violaciones en 2019 y 2021

Los detalles Cuando llegó al control, trató de evitarlo con una maniobra en la que estuvo a punto de golpear a uno de los agentes, aunque la Policía logró interceptar el vehículo unos metros más adelante.

Imagen de archivo de la Policía Local de Mairena del Aljarafe.Imagen de archivo de la Policía Local de Mairena del Aljarafe.Europa Press
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La Policía Local de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha detenido a un hombre de 38 años tras saltarse un control policial, comprobando al ser identificado que estaba buscado por dos violaciones cometidas en 2019 y 2021.

En sus redes sociales, la Policía ha informado de que el ahora detenido, cuando llegó a un control instalado en las inmediaciones de la barriada Alero de Sevilla, una zona residencial de Mairena del Aljarafe, trató de evitarlo con una maniobra en la que estuvo a punto de golpear a uno de los agentes, aunque la Policía logró interceptar el vehículo unos metros más adelante.

Los agentes identificaron al conductor y comprobaron que tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación dictada por un juzgado de Sevilla, así como otra de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia de Sevilla por su presunta implicación en delitos de agresión sexual cometidos en la vecina localidad de San Juan de Aznalfarache en los años 2019 y 2021.

Además, esta persona estaba siendo investigada por otros hechos posteriores. Durante la intervención, los agentes también comprobaron que conducía sin carné y que el vehículo carecía de seguro obligatorio. Los agentes procedieron a su detención y puesta a disposición judicial.

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