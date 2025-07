Detenidos otras seis personas tras la reyerta de la pedida de mano de Ribeira: todos, de la familia de la novia

La Policía ha detenido a otras seis personas por la pelea campal que se produjo durante la celebración de una pedida de mano en Ribeira, en A coruña. En este caso, se trata de seis familiares de la novia. Todos acusados por diferentes delitos relacionados con la reyerta que acabó con un hombre muerto tras ser atropellado, con sillas volando y hasta con palos, barras de hierro y armas blancas.

Esto, sin olvidar el cruce de amenazas, hasta en redes sociales, protagonizados por los dos clanes que, supuestamente, se iban a unir en una sola familia. Hablamos de los clanes de etnia gitana: 'Los Bentos' y 'Los Borjas'.

Porque este suceso será recordado como la trágica pedida de mano de Ribeira, en la que Juan Manuel Bentos Montoya perdió la vida. Una supuesta fiesta que se truncó por una bronca entre invitados y acabó teniendo de todo: una monumental pelea, un atropello mortal, una persecución policial por carretera, múltiples amenazas de muerte y promesas de venganza. Algunas, grabadas y publicadas en redes sociales mientras se recuperaban de las heridas en el hospital. "Me has roto el brazo, no pasa nada. Me has roto la cabeza. Por mis muertos, en cuanto salga, te voy a vaciar el cargador entero. Venga, suerte". "Lo vais a pagar todos, pero todos". Y estas son solo algunas.

Por ello, a los pocos días de la pelea mortal, la Policía detenía a las seis primeras personas. Eran todas familiares del novio, pero cinco de ellas quedaron en libertad. El sexto, el hermano del fallecido, está en prisión preventiva por orden de la jueza del Tribunal de Instancia de Ribeira número dos. Considera que este hombre era el conductor "de uno de los vehículos que arrolló al hombre fallecido", del que, resalta el juzgado "era familiar".

Desde este jueves ya son 12 los detenidos. En las últimas horas, y tras revisar todas las grabaciones, la Policía ha arrestado a seis personas, pertenecientes al clan de 'Los Borja', del de la que se iba a vestir de blanco. Entre los detenidos estaría el presunto autor de un ataque con machete a uno de los familiares del novio durante la batalla

"Estaban cantando, bailando y, de repente, armaron una pelea", recuerda tristemente la abuela de una de las familias. Todo acabó de la peor de las maneras: una trifulca descontrolada, con la policía intentando frenarlos y con el atropello mortal de Juan Manuel Bentos Montoya. Recordamos, atropellado por su propio hermano. En medio de toda esa confusión lo mató sin querer al dar marcha atrás a gran velocidad con su coche.