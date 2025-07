Desde un Spiderman hasta un Guardia Civil: el ladrón que se disfrazaba de corredor detenido en Marbella no es el único

Un ladrón simulaba ser corredor para acceder a urbanizaciones de lujo en Marbella, asaltando casas vacías al atardecer. Aunque fue detenido, su método no es único. Muchos delincuentes se disfrazan para no levantar sospechas, mostrando ingenio en sus actos. Un ladrón en Aragón, vestido de mujer, fue delatado por su forma de andar tras robar en una joyería. Otro en Granada, disfrazado de Spiderman, quedó atrapado y necesitó ser rescatado. En Baena, un ladrón se despojó de su disfraz al quedarse encerrado. Sin embargo, el más audaz fue el que robó en Badajoz vestido de Guardia Civil.

Simulaba ser un corredor para acceder a urbanizaciones de lujo de Marbella. Siempre con chándal, guantes y rodilleras actuaba al atardecer, una vez había localizado casas en las que en ese momento no había nadie, las cuales asaltaba. Así lo hizo hasta en hasta ocho ocasiones.

No obstante, este ladrón, ahora detenido, no es el único que se disfrazaba para no levantar sospechas, pues este modus operandi es muy habitual. Si bien no se llevarán el botín, si hubiera un premio al ingenio alguno de estos cacos seguro que ganaba el galardón.

Convencidos de ir camuflados actúan con decisión como es el ladrón que vestido de mujer robó en una joyería de Aragón. De hecho, fue su forma de andar la que le delató ante los presentes que salieron tras él.

Otro caso es el del que se prestó del traje de Spiderman. Mucho disfraz y mucha máscara, pero ni rastro de poderes que podrían haberle ayudado a salir de donde se había metido, tanto que tuvieron que ir a rescatarlo. Ocurrió en Granada hace un año.

También se quedó encerrado otro ladrón en Baena. Sin poder salir y a vista de todos no dudó en despojarse de todos los postizos de los que se había prestado para ocultar su identidad.

Eso sí, si hubiese que galardonar a alguno de estos delincuente en laSexta lo tenemos claro. Sería para al que en Badajoz, ni corto ni perezoso entró a robar vestido como si de un agente de la Guardia Civil se tratase, con tricornio incluido.