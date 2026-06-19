Detenido en Móstoles, Madrid, por apuñalar a su compañero de piso por poner la lavadora de madrugada

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

Los detalles Los hechos se produjeron el pasado domingo sobre las 2:15 horas en la calle Nardo, cuando la Policía recibió un aviso por alertando de un apuñalamiento en el interior de una vivienda.

La Policía Nacional ha arrestado en Móstoles, Madrid, a un joven de 28 años acusado de apuñalar a su compañero de piso tras una discusión por el uso de la lavadora de madrugada. El incidente ocurrió el pasado domingo a las 2:15 horas en la calle Nardo. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima, un joven paraguayo de 23 años, en la calle con una herida en el abdomen, acompañado de su pareja. El agresor, un compatriota de 25 años, fue detenido tras encontrarse el cuchillo en la cocina. La mujer que acompañaba a la víctima también residía en el mismo piso.

La Policía Nacional ha detenido en Móstoles, Madrid, a un joven de 28 años acusado de apuñalar a su compañero de piso tras una discusión por poner la lavadora de madrugada.

Los hechos se produjeron el pasado domingo sobre las 2:15 horas en la calle Nardo, cuando la Policía recibió un aviso por alertando de un apuñalamiento en el interior de una vivienda.

A su llegada al lugar, los agentes encontraron a la víctima en la calle, acompañado de su pareja y con la ropa encharcada de sangre fruto de una herida incisa en la parte derecha del abdomen, han señalado fuentes policiales.

En ese momento, la víctima, un joven paraguayo del año 2000, explicó a los agentes que su compañero de piso, un compatriota de 1998, le había apuñalado tras una discusión.

Cuando los agentes accedieron al domicilio encontraron en la cocina el cuchillo del delito y procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un intento de homicidio.

Por su parte, la mujer que acompañaba a la víctima también residía en el mismo piso, y fue la que encontró a su pareja sangrando tras la puñalada en el abdomen, informa 'ABC'.

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