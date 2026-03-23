Detenido un menor de 17 años por agredir a una mujer con un bate de béisbol en Torrent (Valencia)

Imagen de archivo de un agente y un coche de la Policía Nacional

El contexto Según el diario Las Provincias, la agresión se produjo en el portal de un edificio y la mujer había mantenido una discusión con la madre del supuesto agresor, a quien reprochó haber introducido presuntamente un gato dentro de una lavadora.

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años como presunto autor de una agresión con un bate de béisbol a una mujer en Torrent, Valencia. El incidente ocurrió el 18 de marzo en el edificio donde residían tanto la víctima como la familia del agresor. La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladada al Hospital General de València. El menor, acusado de un presunto delito de lesiones graves, fue detenido tras ser citado en la comisaría. La agresión siguió a una discusión previa entre la mujer y el menor, quien la había amenazado junto a su hermano.

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un menor, de 17 años de edad, como presunto autor de la agresión el pasado 18 de marzo a una mujer con un bate de béisbol en el municipio valenciano de Torrent.

El menor había sido identificado como supuesto autor de los hechos pero su detención se ha producido este lunes, a las 08:30 horas, en la comisaría de Policía dónde había sido citado, según han informado a EFE fuentes del cuerpo policial. El joven está acusado de un presunto delito de lesiones graves y ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.

Los hechos ocurrieron a las 00:10 horas del pasado miércoles en el edificio en el que vivía la víctima y la familia del supuesto agresor. La mujer fue asistida por un equipo médico del SAMU y fue trasladada por traumatismo craneoencefálico al Hospital General de València en la ambulancia de soporte vital avanzado, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Al parecer el día previo a la agresión la mujer mantuvo una discusión con el menor y su hermano, quienes la amenazaron. Según informó el pasado jueves el diario Las Provincias, la agresión se produjo en el portal de un edificio y la mujer había mantenido una discusión con la madre del supuesto agresor, a quien reprochó haber introducido presuntamente un gato dentro de una lavadora.

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