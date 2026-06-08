Detenido el cantante francés Patrick Bruel por presuntas agresiones sexuales y tentativas de violación entre 1997 y 2001

Los detalles Según ha confirmado la Fiscalía de Nanterre (en las afueras de París), la investigación en curso se refiere a denuncias presentadas por tres mujeres, aunque en el expediente se incluyen otras denuncias.

El cantante francés Patrick Bruel ha sido puesto bajo custodia policial en una investigación por presuntas violencias sexuales, según la Fiscalía de Nanterre. Tres mujeres lo acusan de agresiones sexuales y tentativas de violación entre 1997 y 2001. El expediente incluye otras denuncias en Francia y Bélgica por violación, agresiones sexuales y acoso. Bruel, quien ha suspendido sus actuaciones para no alterar la "serenidad" de los eventos, niega las acusaciones y se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia. Sus abogados afirman que responderá a todas las preguntas para demostrar su inocencia.

El cantante francés Patrick Bruel fue puesto bajo custodia policial este lunes en el marco de una investigación por presuntas violencias sexuales, según ha informado la Fiscalía de Nanterre (en las afueras de París) en un comunicado que ha recogido la agencia EFE.

La investigación en curso se refiere a denuncias presentadas por tres mujeres que acusan a Bruel de presuntas agresiones sexuales y tentativas de violación ocurridas entre 1997 y 2001, ha precisado la Fiscalía al confirmar una información avanzada por 'Franceinfo'. Asimismo, el Ministerio Público ha señalado que el expediente incluye otras denuncias formuladas por varias mujeres en Francia y Bélgica por presuntos hechos de violación o tentativa de violación, agresiones sexuales y acoso.

Las autoridades también han indicado que la investigación sigue en curso y que la custodia policial forma parte de las diligencias destinadas a esclarecer los hechos denunciados, puesto que hasta el momento no se ha informado de ninguna imputación formal contra el artista.

El cantante "había indicado durante varias semanas que estaba a disposición de la justicia para responder finalmente, dentro del marco del procedimiento judicial, ante la autoridad competente. Responderá a todas las preguntas de los investigadores y transmitirá todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia", declararon sus abogados, Christophe Ingrain, Céline Lasek y Fanny Collin.

Hace cuatro días Bruel suspendió las últimas representaciones en París de la obra de teatro 'Deuxième Partie' (Segunda parte), que protagonizaba. El actor y cantante había anunciado el pasado 29 de mayo la cancelación también de todos sus conciertos previstos hasta septiembre, incluidos los programados en varios festivales y tres actuaciones en París, para no alterar la "serenidad" de esos eventos mientras están abiertas investigaciones judiciales en su contra.

En un comunicado difundido por su productora, '14 Productions', dirigida por el propio artista, el equipo de Bruel explicó que varios organizadores de festivales habían denunciado presiones y dificultades para garantizar el desarrollo "sereno" de sus eventos. "No deseamos en ningún caso exponer ni a los organizadores ni al público a un clima de tensión", ha apuntado la productora dos días después de que un grupo de mujeres de una asociación feminista gritasen "¡Violador, Bruel!" al inicio de una representación de la obra 'Deuxième Partie' en el Teatro Édouard VII.

Entre las actuaciones canceladas de su gira musical figuran los conciertos previstos del 16 al 18 de junio en el Cirque d'Hiver de la capital francesa. También se han suspendido una docena de actuaciones en festivales de Francia, Bélgica y Suiza. Bruel también decidió retirarse temporalmente de los espectáculos benéficos de Les Enfoirés, un colectivo muy famoso en Francia del que forma parte desde 1993.

En cuanto a sus futuros conciertos, las fechas previstas para octubre y noviembre se mantienen por el momento. El autor de 'Casser la voix' o 'Place des grands hommes', convertido en himno nostálgico sobre el paso del tiempo y los reencuentros entre amigos, niega todas las acusaciones.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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