Detenida una pareja que tenía abandonada a una menor de dos años en el centro de Alicante

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local de Alicante.

Los detalles Ambos se hallaban reclinados en los asientos delanteros de un vehículo cerca del cual apareció la niña, en un estado somnoliento del que tardaron en recuperarse y en posesión de varios envases de medicamentos.

La Policía Local de Alicante detuvo a una pareja de 28 y 30 años por el abandono de una niña de dos años y medio. La intervención ocurrió en un parking del centro de la ciudad tras el aviso de dos viandantes que encontraron a la menor sola en condiciones poco higiénicas. La niña, con pañales sucios y un fuerte hedor, fue atendida por sanitarios y llevada al hospital, antes de ser trasladada al Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela. La pareja, en estado somnoliento, tenía en su poder medicamentos, 7.500 euros, 5.760 francos suizos y ocho móviles.

Un hombre de 28 años y un hombre de 30 que conformaban una pareja han sido detenidos por la Policía Local de Alicante por tener en condiciones de abandono a una niña de dos años y medio.

Según fuentes de la investigación citadas por la agencia de noticias 'EFE', la intervención se produjo durante el mediodía del martes en un parking del centro de la ciudad después de que dos viandantes viesen a la menor sola junto a un coche en condiciones poco higiénicas.

Al llegar los agentes, la menor, cuyos apellidos no coinciden con los de los detenidos, presentaba un visible estado de abandono con unos pañales manchados y sin cambiar desde hacía tiempo y un fuerte hedor.

Fue reconocida por los sanitarios de una ambulancia y, tras pasar por pediatría del hospital General Doctor Balmis para someterse a una exploración, ha sido trasladada al Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela para quedar provisionalmente en custodia.

La pareja se hallaba reclinada en los asientos delanteros del vehículo cercano a la niña en estado somnoliento, del que tardaron en recuperarse y en posesión de varios envases de medicamentos que se expiden con prescripción médica.

En un registro posterior al interior del coche se les incautaron 25 billetes de 200 euros y 5 de 500 que totalizaban 7.500, así como otros 5.760 francos suizos (unos 6.200 euros), además de ocho teléfonos móviles. Parte de ese dinero estaba escondido en la entrepierna de la mujer.

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