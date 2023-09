El hombre que asegura haber sufrido acoso y agresiones por parte de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano al que Daniel Sancho asesinó ydescuartizó en Tailandia, ha relatado en el programa 'Y ahora Sonsoles' los ocho meses en los que vivió al límite.

Durante la entrevista, Luis narra una historia muy similar a la que dice que vivió Daniel Sancho, y por eso dice sentirse "identificado, como víctima", con el joven español, que se encuentra preso en Tailandia.

Él conoció a Edwin Arrieta una noche en una discoteca. El cirujano, que por aquel entonces estaba estudiando, se le acercó con la intención de invitarle a una copa y este lo rechazó. Un mes después, cuando había quedado con sus amigos, Edwin estaba allí: no conocía a sus amigos y a día de hoy no se explica cómo pudo localizarle.

Pero desde entonces, y pese al insistente rechazo de Luis, comenzó el acoso. "Cuando le decía que no, insistía y se volvía más agresivo", cuenta.

Todo según su testimonio, Edwin hacía llegar a su casa regalos, primero flores, luego relojes; conseguía la dirección de su trabajo y se presentaba allí; le encontraba en restaurantes o centros comerciales y le montaba "escándalos" como tirarle un refresco por encima o quitarle las llaves de su coche para que no se pudiera ir hasta que no hablase con él.

También le perseguía por la calle: "Amanecía en mi edificio. Me llamaba el portero y me decía que ese señor estaba desde las cuatro de la mañana", ha explicado.

En una ocasión, llegó a llamarle hasta 143 veces seguidas. Como no le respondió, al día siguiente, cuando volvía del trabajo, le persiguió: "Me agarró de la mochila, me tiró al suelo y empezó a gritar que le estaban robando. En mi estrés y mi afán le cogí y traté de que se calmara y me mordió la mano", relata.

También ha contado en el programa que Edwin Arrieta consiguió el teléfono de su madre y le amenazaba con contarle que era homosexual. "Decía que llamaría a mi familia para contarle mi situación sexual en ese momento. [...] Yo no iba a pregonarlo. Él me decía que lo haría, ese fue el peor chantaje, que llamaría a mi madre y se lo contaría". Finalmente, según relata, lo hizo: "Yo entré en pánico. Llamó para contarle todo, yo sentí que el mundo se me acabó y me encerré en mi apartamento", ha relatado.

Todos esos episodios acabaron en una denuncia, por las agresiones principalmente. "Yo estaba muy asustado. Era la primera vez que ponía una denuncia de ese tipo, por agresiones, porque es muy duro saber que no eres tan fuerte y que tienes que pedir ayuda", ha contado. En el juicio, ambos llegaron a un acuerdo por el que Edwin no se le podía acercar.

"Firmó y delante del juez y del policía dijo: 'Es que yo a él lo amo. Este hombre es mío", ha recordado sobre ese episodio con el que Luis pensó que pondría punto y final a la situación. Ahora, el asesinato del cirujano en Tailandia le ha removido todo, y aunque no justifica lo que Daniel Sancho ha hecho, sí llega a entenderlo.