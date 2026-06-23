Le destroza el coche a un cobrador de deudas con su tractor en El Burgo Ranero, León

El tractorista decide hacer frente al cobrador usando su propio vehículo. Como se puede ver en las imágenes, termina destrozando el coche. Finalmente, ha sido detenido por un delito de daños.

Un cobrador de deudas ha visitado a un deudor en El Burgo Ranero, en León, y este ha reaccionado de una manera bastante llamativa. Como expone Iñaki López, "le ha recibido a porta gayola" con su tractor.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el tractorista, al ver llegar el vehículo del cobrador, lo empuja con la pala con la intención, aparentemente, de destrozar el coche.

"El tractorista le conmina, al usuario del vehículo, a que salga corriendo porque va a machacar el coche", cuenta el presentador de Más Vale Tarde. "Tiene el detalle, al menos, de decirle a la persona que quiere cobrar la deuda, que salga del vehículo", añade José Luis Toral.

Así, el tractorista termina dando la vuelta al coche y lo embiste en varias ocasiones para destrozarlo. Beatriz de Vicente que el conductor del tractor podría enfrentarse a un delito de daños e, incluso, tentativa de lesiones. "Qué malo es el calor", añade la abogada, "se toman decisiones muy incorrectas".

"Lo que es seguro es que el tractorista debía tener una deuda que ahora se va a multiplicar", añade Iñaki, "porque el coste del coche lo va a tener que asumir". Torá expone que el tractorista ha sido detenido por un delito de daños "y ya veremos en qué queda la multa".

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