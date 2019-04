Google despide al empleado machista que afirmó que las mujeres "no están capacitadas para hacer lo mismo que los hombres"

Según su texto machista, las mujeres "son más sentimentales, inestables y empatizan más". Por ello, dice, "no están capacitadas para hacer el mismo trabajo que los hombres". El manifiesto causó una gran consternación social. Tras un silencio inicial, Google respondió. "Dijeron que no comparten ese punto de vista, que no están de acuerdo y que Google apoya la diversidad", ha señalado Bárbara Ortutay, redactora de Tecnología de Associated Press.

Bárbara Ortutay ha señalado que "Google tiene un 31% de mujeres entre sus empleados, un 25% cuando hablamos de puestos de liderazgo". En otras empresas tecnológicas las cifras son similares. Destaca el caso de Uber y sus problemas con el machismo. Recientemente, despidió a 20 empleados por acoso sexual.

La investigación surgió a raíz de que Susan Fowler, una extrabajadora acusara a sus superiores de consentir el acoso sexual que sufrió y que tantas veces reportó. Finalmente, ella dejó la empresa. Para lavar su imagen, Uber abrió un proceso de selección para un nuevo director. Preferiblemente mujer, dijo. Sin embargo, tras las renuncias de varias candidatas, los finalistas al puesto son tres hombres blancos.