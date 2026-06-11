Los desorbitados precios del Mundial: partidos con "precios dinámicos", transporte público a 100 euros y hoteles por las nubes

Las cifras Las entradas para los primeros partidos de España aumentan en cada encuentro y la entrada más barata de la final supera los 3.500 euros.

El Mundial 2026 será histórico por los altos costos para los aficionados. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, defiende los precios elevados como una "experiencia única", pero estos se deben a un sistema de precios dinámicos basado en la demanda. Las entradas para los partidos de España varían entre 160 y 608 euros, y para la final superan los 3.500 euros. Además, el torneo se celebra en tres países con 16 sedes, lo que implica desplazamientos largos y hoteles caros. Alejandro Palop de Viajes Globus menciona que los paquetes de alojamiento y entradas cuestan 1.200 euros, sin contar los vuelos. Isabel Suárez de Viajes Azulmarino señala que muchos interesados finalmente no compraron. El transporte público, como en Nueva Jersey, también ha visto aumentos significativos en días de partido.

Este Mundial 2026 será histórico por varias razones, entre ellas el sablazo para el bolsillo de los aficionados. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, justifica los desorbitados precios afirmando que "es una experiencia única en la vida". Sin embargo, el aumento se debe a los precios dinámicos que ha puesto la FIFA, lo que hace que el valor de las entradas fluctúe en función de la demanda.

Así, para el debut de la selección española contra Cabo Verde, la entrada está entre 160 y 400 euros. Unos precios que aumentan en los dos siguientes partidos: entre 190 y 520 euros para ver el España-Arabia Saudí, y entre 230 y 608 para el España-Uruguay.

Y si alguien se plantea ir a ver la final, que prepare el bolsillo, porque como mínimo hay que desembolsar más de 3.500 euros y la cifra podría ascender a los más de 7.500.

Al nuevo sistema de precios hay que añadirle que es un Mundial que se juega en tres países al otro lado del charco. Habrá además 16 sedes distintas con desplazamientos largos y precios de hoteles disparados.

"Un proveedor que ofrecía dos noches de alojamiento y la entrada a un partido pedía 1.200 euros por persona. Luego los vuelos, que salían desde Valencia, eran otros 1.200 euros", cuenta a laSexta Alejandro Palop, director de Viajes Globus.

Por ejemplo, para ver los tres primeros partidos de España habría que coger un avión de Atlanta a Guadalajara que ronda los 400 euros. Isabel Suárez, de Viajes Azulmarino, afirma que "tuvimos gente que sí preguntó, pero que finalmente no realizó ninguna compra".

Tampoco ayuda el precio del transporte público en Estados Unidos. En el caso de Nueva Jersey, un billete de tren ronda habitualmente los 13 euros, pero el día del partido Ecuador-Alemania se ha disparado a los 100 dólares.

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