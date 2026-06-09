Trump lleva su política al Mundial: Irán desplazado fuera del país, Senegal registrado al detalle y aficionados vetados

Los detalles Los oriundos de Senegal, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Haití e Irán no podrán entrar a EEUU y apoyar a sus selecciones en el campeonato.

A pocos días del inicio del Mundial, Donald Trump ha dejado claro que el trato no será igual para todos. La llegada de selecciones y aficionados ha evidenciado su postura. La selección española recibió un trato rutinario, mientras que Uzbekistán fue sometida a intensa vigilancia, con detectores de metales y perros. Senegal fue sometida a pruebas en plena pista, y sus aficionados, junto a los de Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Haití e Irán, no podrán viajar a Estados Unidos. Irán ha enfrentado el mayor ensañamiento, con sus jugadores alojados en México y entradas anuladas. Aymen Hussein fue interrogado, y al árbitro Omar Abdulkadir Artan se le negó la entrada al país.

A dos días de que arranque el Mundial, si algo ha dejado claro ya Donald Trump es que el torneo y el trato no es ni será igual para todos. ¿Bienvenidos a Estados Unidos? Depende de los colores de la selección porque la llegada de selecciones y aficionados ha dejado clara la posición del presidente estadounidense.

Solo hay que ver los contrastes de trato. Por ejemplo, el rutinario recibimiento a la selección española con la intensa vigilancia a la que han sometido a la selección de Uzbekistán. Con detectores de metales y perros han ido analizando a cada uno de los integrantes de su expedición.

A los de Senegal directamente los han sentado en plena pista y sometido a pruebas. Precisamente el conjunto africano es uno de los cinco países cuyos aficionados no podrán viajar a las sedes estadounidenses junto a Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Haití y, cómo no, Irán.

Con los iraníes el ensañamiento ha sido total. Trump jugó con la idea de expulsarlos del torneo y, como no ha podido, prácticamente los ha echado del país. Van a tener que alojarse en México y viajar ida y vuelta en el día, con miles de kilómetros de avión, cuando les toque jugar en territorio yankee.

Este mismo martes se ha anunciado que las entradas que ya había vendido la federación iraní no tendrán validez. Pero la lista de tropelías va más allá. Han retenido e interrogado durante horas al goleador de Irak Aymen Hussein. Al menos él ha podido pasar, porque el nombrado mejor árbitro de África en 2025, Omar Abdulkadir Artan, estaba en la lista para pitar en el Mundial y a su llegada a Miami, media vuelta para Somalia, su país de origen porque su entrada al país ha sido denegada.

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