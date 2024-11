"Podemos contarlo. Estamos vivos". Es un mensaje de Isabel. Un mensaje de una de las afectadas por la terrible DANA que ha asolado Valencia. Una afectada por una de las peores inundaciones que se recuerdan. Por alguien que ha perdido su infancia. Por una hija que ha visto cómo su madre, residente en Chiva, lo ha perdido absolutamente todo.

"Todos sus recuerdos... Es que no hay nada. Es una ruina. El jardín y el garaje han desaparecido. La casa... no hay casa. No hay nada. Está colgando. Sólo está la parte de arriba", relató a Sara Rincón, periodista de laSexta.

Porque todo les cogió de repente: "Encontré vivos a los dos gatos de mi madre y los rescaté, pero no hay nada. Solo hay escombros. Yo estaba con mi madre, que tenía goteras en el comedor y estaba muy angustiada. No quería que bajara, ella nunca quiere ayuda".

"Pero lo hice, y estuvimos sacando agua a eso de las cuatro de la tarde. A la que nos dimos cuenta, a las 18:30 o a las 19:00, nos dijeron que saliéramos de ahí que se estaba inundando. Era un ciclón. Yo vi a mi madre y le dije '¡mamá, vámonos ya, que nos vamos a ahogar!", continuó.

En su cabeza, todo lo que está sucediendo: "Madre mía, la pobre gente atrapada... y lo que nos queda por ver. Yo mis recuerdos los tengo en mi casa. Mi madre, una pobre mujer de 79 años, su casa... Todo".