¿Pasó por su casa? ¿Estaba sola? ¿Desaparición forzosa?... Los cabos sueltos de la desaparición de Diana Quer

Diana Quer desapareció en A Pobra do Caramiñal el pasado 22 de agosto cuando volvía de las fiestas del municipio en el que veraneaba con su madre. Se despidió de sus amigas para volver a casa y desde entonces, se encuentra en paradero desconocido.

La primera incógnita por resolver es si pasó o no por su casa antes de desaparecer. No está confirmado por la Guardia Civil, pero varios medios afirman que su teléfono podría situar a Diana en su casa después de las 2:45. Sin embargo, su madre dice que "esa posibilidad no cabe" porque ella no escuchó nada.

Los investigadores encontraron el DNI de Diana en la casa familiar. El padre aseguró, además, que Diana carece de tarjetas de crédito y que no se llevó más ropa que la que vestía cuando se le perdió la pista. Todo esto es, para la familia, prueba de que ella no se fue sola.

Descartado por su padre el suicidio y el posible secuestro, para la familia, la principal hipótesis es la desaparición forzosa. Pero, la Guardia Civil no lo tiene tan claro, con los testimonios de los testigos ha sido incapaz, de momento, de reconstruir las últimas horas, lo que impide descartar cualquier hipótesis.

Sobre la relación que mantenía Diana con su familia también hay dudas, de hecho en este punto se ha abierto una nueva línea de investigación. Un juez ha retirado a la madre de Diana la custodia de su hija menor. Aunque el padre insiste en que es algo independiente de la desaparición de la joven, los rumores sobre fuertes discusiones públicas entre madre e hijas aumentan.