Ahora

Desalojo preventivo

Desalojadas 50 viviendas en Ciudad Real por una fuga de gas de un depósito de propano

Los detalles El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido un aviso a las 13:00 horas por una fuga de gas en la calle Azucena de la capital ciudadrealeña.

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía.Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía.Agencia EFE

La Policía Local de Ciudad Real ha desalojado unas 50 viviendas y a alrededor de 70 vecinos debido a una fuga de gas de un depósito de propano.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el aviso se ha recibido a las 13:00 horas por una fuga de gas en la calle Azucena de la capital ciudadrealeña.

Las mismas fuentes han precisado que la Policía Local ha desalojado unas 50 viviendas, con uno 70 vecinos, con carácter preventivo y que no hay constancia de que haya heridos.

Además de efectivos de la Policía Local y Nacional, en la zona se encuentran bomberos y técnicos de gas propano.

