Desalojadas 50 viviendas en Ciudad Real por una fuga de gas de un depósito de propano

Los detalles El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido un aviso a las 13:00 horas por una fuga de gas en la calle Azucena de la capital ciudadrealeña.

La Policía Local de Ciudad Real ha desalojado unas 50 viviendas y a alrededor de 70 vecinos debido a una fuga de gas de un depósito de propano.

Las mismas fuentes han precisado que la Policía Local ha desalojado unas 50 viviendas, con uno 70 vecinos, con carácter preventivo y que no hay constancia de que haya heridos.

Además de efectivos de la Policía Local y Nacional, en la zona se encuentran bomberos y técnicos de gas propano.