Desalojadas 30 personas de un edificio de Sada (A Coruña) por un incendio

Un incendio registrado en la mañana de este miércoles, día de Navidad, en un edificio en Sada (A Coruña) ha obligado al desalojo de unas 30 personas. Varias de ellas tuvieron que ser atendidas por crisis de ansiedad e inhalación de humo, y una vecina fue trasladada al hospital.

Eran las 5.15 horas de este miércoles cuando un particular llamaba al 112 para alertar de que ardía el primer piso de un edificio de tres alturas en el lugar de Coiro, en Soñeiro. Esta misma persona explicaba que en el interior de la vivienda había una mujer que no podía salir, aunque poco después los propios vecinos consiguieron sacarla por una ventana. Además, la Guardia Civil ayudó a salir a un hombre con movilidad reducida.

Los alertadores relataban que había una densa humareda que impedía ver en el interior del edificio. De hecho, varias personas llamaron desde el tercer piso para señalar que no eran capaces de salir al exterior.

Poco antes de las 6.30 horas, los bomberos de Arteixo confirmaron que el fuego estaba controlado. Mientras tanto, algunas personas eran atendidas en el punto por crisis de ansiedad y por inhalación de humo. Al rato, el Servicio de Emergencias de Oleiros informaba de que estaban ya con las tareas de ventilación y que en el interior de la vivienda afectada encontraron un perro y varios gatos muertos.

Finalmente, una persona fue trasladada al centro hospitalario de referencia por los servicios sanitarios y las personas afectadas pudieron retornar a sus domicilios, tras realizarse las mediciones y comprobaciones pertinentes.

Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Ourense

Una mujer de avanzada edad ha muerto en el incendio de su vivienda en Ourense, según informa Efe con fuentes del 112. El incendio se produjo este martes a las 23:45 horas en un domicilio situado en un cuarto piso de un edificio en la calle del Bierzo.

Un vecino, que alertó a emergencias, explicó que la vivienda ardía y que trataban de abrir la puerta de la misma sin éxito. Los bomberos apagaron el fuego, que calcinó el interior del piso, y los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la única ocupante del inmueble.

Incendios en A Coruña y Cerceda

Pero este y el que acabó con la vida de una mujer en Ourense no han sido los únicos incendios registrados en Galicia durante el día de Nochebuena y lo que va de 25 de diciembre. En A Coruña, poco antes de medianoche los vecinos de un edificio de la rúa María Luisa Durán Marquina tuvieron que desalojarlo tras saltar la alarma por una sartén al fuego.

El particular que avisó al 112 explicó que los hechos habían ocurrido en el octavo piso. Cuando llegaron los servicios de emergencias, que confirmaron que se había tratado de una sartén al fuego, todos los vecinos estaban en el exterior.

El martes también se registró un incendio en una vivienda en Cerceda (A Coruña) que quemó por completo un anexo de la cocina. Sucedió poco antes de las 20.00 horas en el lugar de Vilar de Queixas. Los primeros avisos al 112 Galicia advertían de que no conseguían localizar a la ocupante de la casa, en cuyo interior había además varias bombonas de gas y una caldera de gasóleo. No obstante, poco después la Guardia Civil consiguió localizar a la mujer, que no estaba en el interior cuando se produjo el fuego.

Fuego en un matadero en Vimianzo

Por otra parte, en Vimianzo, los equipos de emergencias extinguieron un incendio en el matadero de Vilaseco. Las llamas se originaron en la sala de secado de chorizos y también afectó al tejado de la mitad del edificio y a varios paneles solares.

En este caso, los primeros avisos al 112 se produjeron minutos después de las 19.30 horas y señalaban que salía una densa humadera de este matadero situado en el kilómetro 73 de la AC-552, en la parroquia de Castrelo.

Uno de ellos fue uno de los empleados que trabajaban en las instalaciones, quien añadió que el fuego había comenzado en una parrilla y que ya afectaba al ahumadero.

Miembro de un ges heridos

Por otra parte, un incendio en una vivienda en Castrelo de Miño (Ourense) dejó herido a un miembro del GES de Ribadavia, que fue llevado por sus compañeros a un centro sanitario con quemaduras en el cuello.

Las llamas se originaron poco antes de las 15.00 de la tarde del martes, cuando una vecina llamó al 112 para señalar que ardía una casa en el lugar de San Pedro, en Macendo. Aunque había varias viviendas más en la zona, no resultaron afectadas. Cuando llegaron, los servicios de emergencias confirmaron que no había nadie en el interior de la casa y tardaron horas enapagar el fuego, que la calcinó por completo.