De desahuciar a una cooperativa a crear minipisos a precios desorbitados: el movimiento de un fondo buitre para hacer negocio

Los detalles Hace cuatro meses les acompañamos cuando fueron expulsados. Ahora, hemos vuelto al barrio para comprobar qué buscaban cuando les echaron de allí. Y la respuesta es alquilar pequeñas viviendas por 1.350 euros.

Una cooperativa agroecológica fue desahuciada de un edificio en el que operaba desde hacía más de 20 años, tras ser expulsada por un fondo buitre. Ahora, el mismo edificio ofrece pisos de menos de 50 metros cuadrados por 1.350 euros mensuales. Pablo López, cooperativista de 'Ecosol', lamenta la transformación de un lugar de vecinas y trabajadores en un establecimiento de lujo inaccesible para los residentes del barrio. El caso de 'Ecosol' evidencia cómo los fondos buscan rentabilidad sin considerar el impacto en el tejido económico local. Pablo Carmona destaca que este fenómeno es parte de una tendencia más amplia de especulación inmobiliaria que maximiza beneficios a expensas de la comunidad. El fondo 'Elix Rental Housing' no ha respondido a las consultas de laSexta.

En muchas ocasiones, una misma historia se explica mejor con dos imágenes. Esta historia empieza hace cuatro meses con el desahucio de una cooperativa agroecológica. Un fondo buitre les expulsó del local en el que llevaban más de 20 años. Ahora, ese mismo bloque tiene pisos en alquiler de 36 metros cuadrados por 1.350 euros al mes.

Así, primero fue el desahucio y después el negocio."Se rompe un poco el corazón. Esto era un edificio de vecinas de toda la vida y nuestra sede y ahora es un establecimiento de lujo. Es un barrio de trabajadores y no se pueden permitir vivir aquí", lamenta Pablo López, cooperativista de 'Ecosol'

Pablo forma parte de la cooperativa. Tras el desahucio, tuvieron que buscar otro local en otro barrio. Su caso, el de 'Ecosol', es la demostración de cómo funcionan los fondos que solo buscan rentabilidad. "Ya no solo es el drama de vecinos, sino también del tejido económico del barrio, que desaparece ofreciendo algo que no es ni para el barrio ni para el vecino", denuncia Pablo López.

Por su parte, Pablo Carmona, miembro del Observatorio Metropolitano de Madrid y autor de 'La democracia de los propietarios', señala al respecto que esto "es un ejemplo de lo que está pasando en general con el mercado inmobiliario en el que están actuando multitud de agentes especuladores que intentan sacar el máximo rendimiento y beneficio hasta del último metro cuadrado de la ciudad".

Puede ser una vivienda, un trastero o una plaza de garaje. Lo que está claro es que el objetivo es buscar cualquier metro cuadrado al que sacar rentabilidad. "Van inventándose nuevas formas de sacar ese beneficio. Lo que antes costaba una vivienda entera en alquiler ahora es lo que cuesta una habitación. Lo que están haciendo es poner nombre al hacinamiento", manifiesta Carmona.

El fondo, 'Elix Rental Housing', no ha querido responder a preguntas de laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.