El Juzgado de lo Penal Número 20 de Barcelona ha acogido este viernes el juicio contra dos hombres acusados de una agresión homófoba a otro hombre, Diego M., en el metro de Barcelona.

Las acusaciones han presentado durante la vista oral unas grabaciones de las cámaras de seguridad del metro que filmaron los hechos, ocurridos en la estación de Urquinaona en enero de 2019. En dichas imágenes, que aparecen en el vídeo que acompaña a esta noticia, se puede observar cómo Diego M. sale del vagón y es seguido por un total de cinco hombres. Uno de ellos se pone una capucha y al llegar a las escaleras corre tras él y lo derriba. A continuación comienza a propinarle patadas junto a otro de sus acompañantes, mientras que el resto de pasajeros pasa de largo. Otro vídeo que se ha reproducido en el juicio recoge cómo los vigilantes de seguridad del metro retuvieron a los implicados, y también aparece la víctima con la cara ensangrentada.

Uno de los acusados ha sido absuelto

El juicio ha comenzado con tres adultos acusados, pero finalmente sólo dos se enfrentan a una condena de cinco años de cárcel ya que las acusaciones han retirado los cargos contra el tercer hombre tras constatar que sólo presenció la paliza. Un cuarto joven, ya juzgado y condenado en la jurisdicción de menores, ha declarado esta mañana como testigo y ha admitido que insultaron a Diego en el vagón.

La víctima ha declarado desde una cabina anexa a la sala de juicio para evitar el contacto visual con los acusados. Ha relatado que sobre las seis de la mañana cogió el metro en la estación Rocafort para ir a trabajar, vestido con una camiseta que tenía el dibujo de un oso y el texto 'aliméntame y dime que soy guapo', lo que causó "miradas de desaprobación" en un grupo de cuatro o cinco personas que había en el vagón.

Se sentaron a su lado y empezaron a burlarse

Uno se sentó a su lado y empezó a hacerle burlas y "gestos femeninos o más asociados a la feminidad", apoyándose sobre él, mientras el resto lo animaban. Cuando el denunciante se movió hacia la otra punta del vagón, los cuatro le siguieron. El chico que empezó estas burlas era menor de edad y ya ha sido condenado en un juzgado de menores por una agresión con agravante homófoba. El menor ha declarado como testigo en el juicio de este viernes y ha admitido que hizo "burla" a la víctima, pero ha negado recordar nada de lo que pasó después de bajar del Metro. "Me increpó y me dijo que qué me pasa, que si soy maricón. Le dije 'sí, soy maricón y tú eres tonto'", ha explicado el denunciante sobre el menor.

Al llegar a Urquinaona, los acusados también se bajaron del vagón y le empujaron por detrás, haciéndole caer, ha relatado, agregando que le golpearon por todo el cuerpo, incluyendo la cara y cabeza. Después, una ambulancia le llevó al hospital y necesitó puntos de sutura en el ojo.

"Ahora, si voy con un chico me cuesta darle la mano"

"Ahora, si voy con un chico, me cuesta mucho dar la mano y prefiero no dar muestras de afecto en público para evitar problemas", ha declarado Diego, además de explicar que sufre ansiedad al ir en transporte público desde entonces.

Los dos sospechosos que finalmente esperarán sentencia se enfrentan a peticiones de condenas que ascienden hasta los cinco años de prisión: Fiscalía, por su parte, ha exigido esta pena por un delito de lesiones con el agravante de móvil discriminatorio. El Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), que representa a la víctima y el Ayuntamiento de Barcelona han pedido penas de cinco años por lesiones agravadas y un delito contra la integridad moral.