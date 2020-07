Multitud de personas se han concentrado sin poder respetar la distancia de seguridad tras la llegada de un tren a la estación de Santa Justa, Sevilla. Un usuario ha grabado las imágenes del momento en el que las personas han formado aglomeraciones "hacinados como ovejas siguiendo un sendero". "El espectador ha denunciado que ha sido un "caos", con vagones llenos, sin orden para salir y sin poder respetar la distancia de seguridad.

Para evitar las aglomeraciones, el alcalde de Sanxenxo (Pontevedra) se plantea cerrar las playas si no se cumple el aforo. En concreto, plantea medidas extraordinarias en las Playas de Areas, Silgar y la playa de Portonovo porque en ellas ven que no se está haciendo caso a los sistemas de separación. Además, se plantea cerrar locales si no se cumplen los aforos y se respetan la distancia de seguridad.

Precisamente, en Motril, Granada, para que se cumple la distancia de seguridad y no se tengan que cerrar playas, han adecuado la zona de playas para ganarle 10.000 metros. Con esta ampliación confían en que no se tengan que volver a cerrar.

La medida más contundente la han tomado en las Islas Baleares, donde, a partir de este fin de semana, equipos multidisciplinares formados por inspectores y policías vigilarán, inspeccionarán y levantarán acta de las aglomeraciones de personas que no cumplan las restricciones marcadas por las autoridades sanitarias.

El Gobierno de las Islas Baleares ha creado este cuerpo de inspectores y policías, que actuará en las cuatro islas y a cualquier hora del día, para tratar de controlar las aglomeraciones. Su función va a ser la de controlar aforos, que se respeten horarios, que se lleve la mascarilla y que se mantenga la distancia de seguridad. Y es que a partir del lunes llevar la mascarilla va a ser obligatorio, bajo multa de 100 euros para quien incumpla la norma.

Además, la situación de A Mariña no impide que muchos jóvenes se junten en las calles y se produzcan imágenes de aglomeraciones, como la que aparece en este vídeo de decenas de jóvenes sin llevar mascarillas, sin respetar distancias, cantando y bailando de madrugada.

En Huelva, una persona ha subido un vídeo a las redes mostrando su enfado ante cientos de personas que se encuentran bailando y sin respetar la distancia en una discoteca. Lo mismo ha ocurrido en Malgrat del Mar, Barcelona, donde, tal y como se puede ver en el vídeo, los jóvenes bailan en la pista pese a estar prohibido.

Asimismo, en Murcia, la Policía investiga varias convocatorias de macrobotellones en el casco histórico de Cartagena, donde se reúnen multitud de jóvenes, entre los que se encuentran menores de edad. Los vecinos denuncian que esto ocurre cada fin de semana y que, de momento, las autoridades no están actuando con contundencia.