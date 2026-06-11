"Expulsen a esas personas": el PP vota 'no' a climatizar las aulas en Madrid y echa a las familias de la Asamblea

¿Por qué es importante? El PP ha optado por votar 'no' a la propuesta de Más Madrid de legislar el asunto en los colegios de la comunidad. Ayuso ha echado balones fuera apuntando a los ayuntamientos y habla de un "adelanto del calor".

El Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha rechazado legislar para mitigar el calor en las aulas, dejando a estudiantes y profesores soportando temperaturas de hasta 32 grados. La decisión ha generado protestas de padres en la Asamblea de Madrid, quienes fueron expulsados tras manifestar su descontento. Isabel Díaz Ayuso ha desviado la responsabilidad hacia los ayuntamientos y ha justificado la negativa aludiendo a un "adelanto del calor". Mientras el PP se opone y Vox se abstiene, las familias denuncian que las aulas se han convertido en hornos, y critican la medida de usar pulverizadores como solución al problema.

El PP dice 'no'. 'No' a legislar el calor en las aulas en la Comunidad de Madrid. 'No' a que los niños y niñas, a que los estudiantes, dejen de pasar calor. A que puedan acudir a clase sin aguantar temperaturas de hasta 32 grados. A que los profesores y profesoras impartan sus lecciones a una temperatura que no convierta los colegios en un horno. Porque es lo que van a votar los de Isabel Díaz Ayuso. Lo que van a decir a las familias hartas de ver a sus hijos "chorreando de sudor" cuando salen de estudiar.

Unos padres y unas madres que han protestado en la Asamblea de Madrid. En un lugar del que, además, se les ha echado. "Expulsen a esas personas de la sala", han expresado desde la mesa de la presidencia ante los gritos de 'vergüenza'.

Y es que Ayuso ha optado por el 'no'. Por el 'no' y por echar balones fuera. Por apuntar a los respectivos ayuntamientos y justificar su decisión a la iniciativa de Más Madrid para que se pueda legislar todo alegando a un "adelanto del calor".

El pleno, como suele ser habitual, bronco. "¿Se imagina que Quirón vendiera aires acondicionados?", ha cuestionado Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea.

En Más Madrid, la voz la ha llevado María Pastor, quien ocupa la portavocía de Educación: "Lo que es indecente es que nosotros estemos a 23 grados y nuestros hijos a 32".

En la calle, el hartazgo es palpable. Porque las familias están cansadas del calor que han de soportar sus hijos. Porque, mientras el PP dice 'no' y Vox prefiere la abstención, los niños y niñas acuden a unas aulas que más parecen hornos que lugares de estudio.

Eso es lo que denuncian. Es lo que ven además ya como algo estructural. Para más inri, la medida 'estrella' de la consejería de Educación de llevar pulverizadores a las aulas, algo para lo que las familias han preferido ya tirar de ironía.

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