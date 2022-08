Según el INE, en los pueblos con menos de 2.000 habitantes casi el 30% de la población tiene más de 65 años. Así que, lo que están haciendo en algunos de ellos es buscar repobladores, gente que se vaya a vivir a esas zonas y además pueda ayudar a las personas más mayores. Este es el caso de Carboneros, un pequeño municipio que se encuentra en la provincia de Jaén (Andalucía) y en el que hay unas 620 personas censadas.

Una de ellas es Ana, una mujer de 74 años que cuenta en su día a día con la ayuda de Juana, una joven que ha trasladado su residencia a este pequeño municipio jienense: "Estuve trabajando entre 7 y 8 años en Palma de Mallorca porque en Jaén no había prácticamente trabajo". Ahora, y tras formarse, ha podido sacarse su título de auxiliar y ayudar a personas mayores como Ana.

Pero el de Juana no es el único caso, hasta Carboneros también se han desplazado más jóvenes como ella. Mariana es auxiliar del servicio de ayuda a domicilio y asiste a diario a Victa, una octogenaria a la que suministra los medicamentos y también escucha: "Si no hubiera encontrado esto estaría trabajando fuera, en lo que saliera. De hecho, siempre he trabajado fuera", explica.

Por su parte el alcalde de esta localidad jienense asegura que "la gente quiere vivir", pero ellos "están acostumbrados a vivir en el municipio". Por eso es fundamental la asistencia de las trabajadoras sociales.