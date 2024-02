Dani Alves ha comparecido en la tercera y última jornada del juicio por violación a una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona, donde ha ofrecido su versión de lo ocurrido aquella noche del 30 de diciembre de 2022.

El futbolista alega que la víctima tenía "interés sexual" en él y que le hizo una felación, llegando a simular en la silla del tribunal la postura que hizo aquella noche en la taza del váter del baño donde sucedieron los hechos.

"En ningún momento me dijo nada. Estábamos disfrutando los dos. No me dijo en ningún momento que no quería", añade Alves. El futbolista confiesa que, cuando él estaba en el baño, pensaba que la denunciante "no iba a venir", asegurando que procedió a desabrocharse los pantalones.

Llegando a emocionarse, Alves ha contado que se enteró de la acusación "por un periódico", llorando al explicar que le quedan 50.000 euros en su cuenta bancaria. Además, ha negado haber pegado a la denunciante ni haberla llamado "putita".

Alves asegura que eyaculó "fuera de su sexo", explicando que él no quería que les vieran "salir juntos" del baño. Ambos bailaron "de forma sexualizada", según la versión de Alves, "perreando" e "intimando".

Al llegar a su casa, vio a su mujer, Joana Sanz, dormida en su cama, por lo que procedió a acostarse. "Dije lo de la felación porque pensaba que mi mujer no me perdonaría", confiesa.

La fiscal ve "llamativo" las versiones de Alves durante el proceso

Tras escuchar la declaración de Alves, la Fiscalía no ha modificado su petición de penas, manteniéndose en nueve años de prisión para el futbolista. Por su parte, la defensa del futbolista reclama la absolución o un año de prisión y el pago de una multa de 50.000 euros. La acusación particular pide 12 años de prisión para Alves.

Tras escuchar la versión de Alves, la fiscal ha presentado el informe final del caso, trasladando el "relato creíble" que ha presentado la víctima y repasando los hechos que se han conocido. "Ha sido muy valiente y una mujer muy fuerte", ha valorado, recordando que la mujer vivió una "situación de terror".

"Creo que muchas mujeres nos hemos sentido incómodas en una sala de baile y eso acaba en una actitud babosa", agrega, considerando "llamativa" la cantidad de versiones que ha presentado Alves a lo largo del proceso.

La abogada de la víctima ha destacado el relato "constante" de su defendida, en el cual no ha cambiado de versión en este tiempo. "La víctima ha sido persistente. Nunca se puede exigir que relate los hechos de manera fotográfica", ha valorado.