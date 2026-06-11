Valeria, la mejor nota de la PAU de Madrid que se enteró de su resultado haciendo un trend viral de TikTok

Aún con 17 años, Valeria Fragola tiene claro que quiere estudiar Medicina. Según sus cálculos, entre la calificación de Bachillerato y la de Selectividad, podría tener un 13,9, por lo que podría elegir prácticamente cualquier carrera.

Cuando empiezan a salir las notas de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), se nota en redes sociales: empiezan a aparecer, uno tras otro, vídeos siguiendo esa tendencia tan repetida en esta época, la de grabarse un vídeo reaccionando a las calificaciones obtenidas en los exámenes en comparación con las notas que pensaban tener. Y entre risas, estaba ella, Valeria Fragola, en el parque con sus amigas, dispuesta a sumarse al 'trend'.

"Yo digo lo que creo que he sacado y mis amigas me dicen la nota que realmente he sacado. Entonces yo lo primero que he preguntado es si entro en la carrera. Si no entraba, pues no iba a continuar con el vídeo. Me han mirado con cara de '¡Ostras, Valeria! Luego he calculado la nota y me he quedado flipando. Estoy muy contenta", ha subrayado en conversación con los medios de comunicación.

Porque Valeria, alumna del Miraval International School del municipio de Boadilla de Monte, ha obtenido la mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/2026 en la Comunidad de Madrid y ha sido mientras grababa un TikTok con sus amigas cuando se ha dado cuenta de ello.

A unas semanas de irse de Interrail con sus amigas, la estudiante de 2º de Bachillerato, que aún tiene 17 años, se ha enterado de que ha sacado un 9,99, una décima más que tres alumnos del IES Ramiro de Maeztu (Madrid), IES Laguna Joatzel (Getafe) y el Colegio Amanecer (Alcorcón), por lo que calcula que con su media de Bachillerato, que se sitúa en el 10, ha obtenido un 13,9 en la Selectividad.

Aunque muchos no tienen claro qué carrera elegir después de la Selectividad, ella lo tiene claro. "Quiero estudiar Medicina. Poco a poco iré viendo la especialidad que quiero hacer", ha señalado la estudiante boadillana, que ha contado que está pensando elegir la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), aunque no ha descartado otras opciones hasta "mirarlo todo". Si no entraba a este grado, se había planteado elegir Ingeniería Aeroespacial o Física.

Valeria ha asegurado que "no estaba nerviosa" por hacer la PAU porque es "como los exámenes que ha ido haciendo" a lo largo de Bachillerato, con la excepción de que tenía "aún más tiempo para preparárselo". "Simplemente con constancia, ir estudiando y hacerse muchos exámenes de años anteriores", ha añadido.

Por ello, ha animado a los jóvenes que se presentarán en el próximo curso a que "no se pongan nerviosos" en la prueba, ya que "pueden jugar en contra" suya. Ha recalcado que es importante "preparárselo bien y con tiempo" para no esperar hasta el último momento.

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