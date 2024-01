Este sábado es el Día mundial de la astrología y lo cierto es que, para muchos, es una vara de medir. Sobre todo durante el inicio del año. ¿Le dan importancia al horóscopo al tomar una decisión en su día a día? ¿Se fijan en la compatibilidad entre Tauro o Géminis, por ejemplo, a la hora de elegir pareja? Lo cierto es que algunos ciudadanos sí.

"No suelo mirar el horóscopo", asegura una mujer. "Yo lo leo a diario porque me salta en Instagram como curiosidad", explica una joven. Todos nos sabemos nuestro signo del horóscopo y sus mejores cualidades. "Yo siempre he sido de mi signo: positiva, amigable...", explica una chica. "Sí sí, pues es el signo más odiado. Siempre están con la doble cara, no sé que...", añade otra chica.

Hay quienes confían en el horóscopo para tomar las decisiones más importantes. Incluso para firmar un contrato. "Yo siempre verifico cuáles son los días más favorables de cada mes", confiesa una chica en la calle. "Para el comienzo de año, para ver cómo me va a ir, a ver si realmente acierta los cambios que he decidido tomar...", desvela otra.

Hay quien lo consulta también para saber con quienes son totalmente incompatibles. "Yo es verdad que con Aries es amor odio. Es amor amor amor y odio odio odio", explica una mujer. "Creo que con Piscis, es que son como muy soft...", señala otra. "Cáncer no porque son muy dependientes emocionalmente", argumenta.

También hay quien recurre a las cartas para averiguar su porvenir, como nosotros. A ver, ¿cómo nos va a ir en la pieza? Parece que nos vamos a coronar. Porque ante el nuevo año, nuevas preguntas a los astros. "¿Conseguiré lo que quiero, la carrera que quiero estudiar?", se pregunta una joven. "¿Cómo va a ser el 2024?", propone otra.