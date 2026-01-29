Un coche se estrella en repetidas ocasiones contra la puerta de una sinagoga en Nueva York

La Policía de Nueva York ha arrestado a un hombre que estrelló su coche repetidamente contra la entrada de la sinagoga de Jabad en Brooklyn, sin causar heridos. El incidente ocurrió en la sede mundial de Jabad-Lubavitch en Crown Heights. El Escuadrón Antibombas evacuó el lugar por precaución. Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, condenó el ataque, resaltando la importancia de la institución y rechazando el antisemitismo. La Liga Antidifamación expresó su consternación, subrayando el significado del edificio como símbolo del judaísmo. La investigación policial continúa para esclarecer los motivos del ataque.

El vehículo, un Honda gris con matrícula de Nueva Jersey, impactó en repetidas ocasiones contra la sede mundial de la organización judía Jabad-Lubavitch, situada en el barrio de Crown Heights en Brooklyn. Los agentes están investigando qué es lo que sucedió.

Según recogen varios medios de EEUU, el Escuadrón Antibombas de la Policía de Nueva York se personó en un lugar que fue evacuado como medida de precaución.

Tal y como muestran diversos vídeos publicados en redes sociales, el conductor embiste la puerta del centro en varias ocasiones hasta que los agentes proceden a su arresto.

Ante esto, Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, ha condenado lo sucedido en un mensaje en X: "Esto es algo muy alarmante. Sobre todo teniendo en cuenta el profundo significado y la historia de esta institución para tanta gente de aquí y de todo el mundo".

"Cualquier amenaza a una institución o lugar de culto judío debe tomarse en serio. El antisemitismo no tiene cabida en nuestra ciudad. La violencia o la intimidación contra los neoyorquinos judíos es inaceptable", ha compartido un Mamdani que acudió además al lugar de los hechos.

Por su parte, representantes de la Liga Antidifamación de Nueva York y Nueva Jersey, una organización mundial para combatir el antisemitismo, han asegurado estar "consternados". "Este edificio no es solo una sinagoga, es la sede mundial de Jabad-Lubavitch y un símbolo muy querido del judaísmo en todo el mundo", han compartido en un comunicado.

