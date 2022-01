La OMS ve posible que la pandemia en Europa llegue a su fin en primavera tras el paso de la variante ómicron. A este respecto, la doctora Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, explicó en laSexta Clave que la organización "habla de Europa porque es necesario estar vacunado previamente". "Pasar simplemente ómicron no te va a dar la inmunidad frente a otras variantes", precisa la especialista, que añade que, en cambio, "si estás vacunado y pasas ómicron, tu respuesta inmunitaria se intensifica de manera muy clara frente a todas las variantes". "Ómicron es el empujón final si te has puesto antes tus dos dosis", resume. Por otra parte, cree que "lo esperable" es que otras variantes que vengan después "sean más débiles" porque "el virus quiere vivir, no matar gente".