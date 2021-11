El virólogo del CSIC Luis Enjuanes, considerado uno de los mayores expertos en coronavirus de España, considera que si una persona "no se vacuna, no puede ir a centros públicos y la Seguridad Social española no debería hacerse cargo de su tratamiento si el virus le ocasiona problemas de salud". Así, el experto cree que quienes han rechazado la vacunación y han contraído la enfermedad no deben ocupar tiempo ni plazas públicas para su tratamiento, sino que por su decisión deben hacerse cargo del coste del mismo.