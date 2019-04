Continúa la falta de las hormonas para las personas transgénero: "Cada año estamos con el mismo problema"

La distribución de Meriestra lleva más de un mes suspendida en España y por eso Elsa ha tenido que cambiar de medicación: "He tenido un poco de miedo porque es un medicamento que antes no lo recetaban y ahora sí. Porque antes decían que tenía riesgos", comenta.

Meriestra son unas pastillas vitales también para mujeres que se someten a tratamientos de fertilidad y las alternativas son más caras. Meriestra cuesta 2.58 euros, el otro tratamiento similar cuesta 17.17 euros. Si una paciente como Elsa tiene que tomar dos cajas al mes, la diferencia es de más de 350 euros.

Según el ministerio, ya se está trabajando para tener en el mercado un medicamento financiado por la seguridad social. Pero el colectivo LGTB denuncia: Esta situación no es nueva. "Lo que no podemos hacer es todos los años, según termina el año encontrarnos con que hay este tipo de problemas, osea, esto se tiene que solucionar antes y sistemáticamente año tras año no podemos estar en las mismas circunstancias", añade Jesús Grande, presidente de COGAM.

Porque los hombres transexuales también sufren el desabastecimiento. "A mi solamanete me quedan cuatro cajas", añade Gabriel Díaz de Tudanca', chico trans. La comercialización de Testex está suspendida hasta mediados de enero y la alternativa es un gel de testosterona casi 50 euros más caro. Por ello todos quieren una solución ya, para poder seguir hormonándose sin sentirse, dicen, ciudadanos de segunda.