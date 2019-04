El colectivo transexual denuncia un desabastecimiento de hormonas en toda España: "No hay stock y ya no reparten"

Gabriel es un chico transexual y necesita estas hormonas para poder seguir siendo él. El problema es que el laboratorio ha dejado de fabricar su testosterona: Testex de 250 Miligramos.

"Me asuté un poco al ver que en la farmacia me decían que no tenían en stock, que no podían traer porque no había, porque el laboratorio ya no hacía, ya no repartía", comenta Gabriel

El Minsiterio de Sanidad no explica los motivos pero conoce la falta de suministro en toda España y en el laboratorio esta es su respuesta: "Estamos haciendo una redistribución controlada del producto hasta finales de enero de 2017"

Desabastecimiento temporal para ellos, y para ellas es peor. Tina lleva seis años hormonándose con Meriestra, medicamento esencial para mujeres trans. Ahora su venta está totalmente suspendida en España.

"Necesitamos este medicamento de por vida porque nuestro cuerpo no lo genera de forma natural", asegura Tina. El laboratorio que fabrica Meriestra ha explicado a laSexta que es un tratamiento para la menopausia y que no pueden promover su uso fuera de estas indicaciones"

"Lo que nos parece curioso es que en este momento los dos tratamientos que principalmente toman tanto hombres como mujeres trans estén desabastecidos y por tanto no puedan acceder a ellos y lo que no sabemos es si esto es una cuestión farmacéutica o puede estar relacionado con otro tipo de factores", añade Isidro García, Gerente de Fundación Daniela.

Y ellos y ellas sólo quieren volver a poder tomar sus hormonas, esas que necesitan para poder seguir siendo quienes realmente son.